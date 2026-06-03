В Малайзии появился "магический" зиплайн

В Малайзии появилась возможность почувствовать себя героем "Гарри Поттера" и полетать на метле.

Как передает Day.Az, видео необычного развлечения быстро распространилось в сети.

Для поклонников волшебной саги здесь оборудован специальный зиплайн: посетителям выдают метлу и мантию любимого факультета, создавая эффект настоящего полета над живописными пейзажами.