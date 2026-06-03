https://news.day.az/world/1838909.html В Малайзии появился "магический" зиплайн - ВИДЕО В Малайзии появилась возможность почувствовать себя героем "Гарри Поттера" и полетать на метле. Как передает Day.Az, видео необычного развлечения быстро распространилось в сети.
В Малайзии появился "магический" зиплайн - ВИДЕО
В Малайзии появилась возможность почувствовать себя героем "Гарри Поттера" и полетать на метле.
Как передает Day.Az, видео необычного развлечения быстро распространилось в сети.
Для поклонников волшебной саги здесь оборудован специальный зиплайн: посетителям выдают метлу и мантию любимого факультета, создавая эффект настоящего полета над живописными пейзажами.
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