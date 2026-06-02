Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам

Главное управление государственной дорожной полиции призвало участников дорожного движения соблюдать осторожность и строго придерживаться правил дорожного движения, чтобы предотвратить возможные неприятные инциденты на дорогах в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий после периода интенсивных дождей.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении дорожной полиции.

Владельцам и водителям грузовых автомобилей с прицепами, тентами и крупногабаритных транспортных средств следует проявлять повышенную ответственность. Им напоминают, что движение в ветреную погоду становится более сложным и опасным, поэтому необходимо уделять особое внимание надежному креплению и упаковке перевозимого груза.

Водителям также рекомендуется не оставлять транспортные средства в местах, где существует риск заноса, опрокидывания или возникновения других опасных ситуаций, а при парковке по возможности отдавать предпочтение закрытым помещениям.

"Кроме того, пешеходам следует учитывать текущие погодные условия и воздерживаться от действий, которые могут представлять угрозу для их жизни и здоровья, а также для других участников дорожного движения", - говорится в обращении.