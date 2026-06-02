МЧС обратилось к населению в связи с погодными условиями

По данным Национальной службы гидрометеорологии, до завтрашнего дня в ряде районов ожидаются порывистый ветер, местами сильные дожди, кратковременные паводки на некоторых горных реках и грозы.

Как передает Day.Az, в связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь напомнило о необходимости соблюдения правил безопасности.

"Так, во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, а также не находиться под линиями электропередачи, возле столбов и высоких деревьев.

Кроме того, учитывая сложности, которые сильный ветер создает при тушении пожаров, в ветреную погоду следует особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Также напоминается, что в летний период многие люди посещают пляжи, однако купание в море при сильном ветре опасно. Владельцам маломерных судов следует учитывать, что выход в море в таких погодных условиях запрещен", - говорится в обращении МЧС.

Отмечается, что для защиты от возможных селей и наводнений, вызванных интенсивными осадками, рекомендуется избегать зон с повышенным риском подтопления, а в случае возникновения опасности немедленно подняться на ближайшую возвышенность.

"Во избежание опасности, связанной с молниями, необходимо отключить электроприборы от сети, не пользоваться телефоном (стационарным, мобильным и т.д.), не приближаться к линиям электропередачи, громоотводам, водостокам и антеннам. На открытой местности не следует укрываться под высокими деревьями - лучше выбрать более низкое место. Если гроза застала вас в автомобиле, следует остановиться, поднять стекла и дождаться окончания грозы.

Помните, что пренебрежение правилами безопасности может стоить жизни.

В случае опасности звоните по номеру 112", - говорится в обращении.