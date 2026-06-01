Глобальная роль небольшой страны: уникальность энергетической стратегии Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

"Наш вклад в глобальную энергетическую безопасность, безусловно, будет расти". Эти слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева, произнесенные на церемонии официального открытия XXXI Бакинского энергетического форума, по сути являются не просто констатацией текущего положения дел, а отражением стратегического курса страны на десятилетия вперед.

Азербайджан сегодня уже невозможно рассматривать исключительно как государство, экспортирующее нефть и газ. За последние три десятилетия республика прошла путь, который многим странам, обладающим значительно большими ресурсами, так и не удалось преодолеть. Из государства, нуждавшегося в иностранных инвестициях для разработки своих энергетических месторождений, Азербайджан превратился в страну, которая сама инвестирует в зарубежные энергетические проекты, формирует новые транспортные и энергетические маршруты и оказывает влияние на энергетическую безопасность целых регионов.

Именно поэтому слова главы государства о том, что Государственная нефтяная компания SOCAR сегодня инвестирует в страны Ближнего Востока, Африки и Центральной Азии, имеют особое значение. Тридцать лет назад ситуация была совершенно иной. В начале 1990-х годов независимый Азербайджан оказался перед сложнейшими вызовами: экономический кризис, война, политическая нестабильность и отсутствие необходимых финансовых ресурсов ставили под вопрос перспективы полноценного освоения богатейших углеводородных запасов Каспия.

Переломным моментом стало подписание в 1994 году "Контракта века", который заложил фундамент всей современной энергетической стратегии Азербайджана. Именно тогда был сделан выбор в пользу долгосрочного сотрудничества с крупнейшими мировыми энергетическими компаниями, привлечения инвестиций и создания современной экспортной инфраструктуры.

Сегодня результаты этой политики очевидны. Азербайджан является одним из важнейших поставщиков нефти на мировые рынки. Нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан стал не просто инфраструктурным объектом, а символом энергетической независимости целого региона. Благодаря этому маршруту каспийская нефть получила прямой выход на мировые рынки в обход традиционных транзитных ограничений.

Однако настоящим стратегическим прорывом последних лет стал газовый сектор. После запуска Южного газового коридора Азербайджан превратился в одного из ключевых поставщиков природного газа для Европы. Сегодня азербайджанский газ поступает в Италию, Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Сербию и другие европейские государства.

Особенно возросла роль Азербайджана после энергетического кризиса, с которым столкнулась Европа. В условиях поиска надежных и диверсифицированных источников поставок именно Азербайджан подтвердил репутацию ответственного и предсказуемого партнера. Но стратегическое мышление азербайджанского руководства никогда не ограничивалось только экспортом нефти и газа.

Мировая энергетика стремительно меняется. На первый план выходят возобновляемые источники энергии, декарбонизация экономики и создание новых транснациональных энергетических сетей. Азербайджан не только учитывает эти тенденции, но и стремится стать одним из лидеров новых процессов.

Страна обладает огромным потенциалом солнечной и ветровой энергетики. Особенно перспективными являются освобожденные территории Карабаха и Восточного Зангезура, а также азербайджанский сектор Каспийского моря, где имеются уникальные возможности для развития офшорной ветроэнергетики. По оценкам международных экспертов, потенциал ветровой энергетики азербайджанского сектора Каспия составляет десятки гигаватт. Это открывает принципиально новые перспективы для экспорта уже не углеводородов, а экологически чистой электроэнергии.

Именно в этом контексте следует рассматривать проекты, о которых говорил Президент Азербайджана на Бакинском энергетическом форуме. Одним из наиболее амбициозных проектов является Черноморский энергетический кабель. Согласно концепции проекта, электроэнергия, произведенная в Азербайджане из возобновляемых источников, будет поставляться через Грузию по подводному кабелю через Черное море в Румынию, а затем в Венгрию и другие европейские государства.

Фактически речь идет о создании нового энергетического моста между Каспийским регионом и Европейским союзом. Значение данного проекта трудно переоценить. Во-первых, он позволит Европе получить дополнительные объемы "зеленой" электроэнергии. Во-вторых, он будет способствовать диверсификации источников энергоснабжения. В-третьих, проект укрепит позиции Южного Кавказа как одного из важнейших энергетических узлов Евразии.

Наконец, Черноморский энергетический кабель создаст условия для формирования нового рынка трансграничной торговли электроэнергией между регионами, которые до сих пор были связаны преимущественно поставками нефти и газа. Не менее важным является и другой проект, о котором говорил Президент Ильхам Алиев: речь идет о создании наземной линии электропередачи Азербайджан - Грузия - Турция - Болгария. По сути, речь идет о формировании еще одного маршрута доставки электроэнергии в Европу.

Чем больше подобных маршрутов существует, тем выше энергетическая устойчивость континента. Именно поэтому европейские государства проявляют столь большой интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере возобновляемой энергетики. Однако энергетическая стратегия Азербайджана никогда не существовала отдельно от транспортной и геополитической стратегии.

В современном мире энергетика и логистика тесно взаимосвязаны. Нефть, газ, электроэнергия, товары и инвестиции движутся по одним и тем же транспортным коридорам. Именно поэтому особое внимание привлекает заявление главы государства о перспективах дальнейшего развития транспортных маршрутов. Президент Азербайджана напомнил, что коридор Восток - Запад уже успешно функционирует и играет важную роль в международной торговле. Однако на этом развитие не заканчивается.

Особое значение приобретает Зангезурский коридор, который, по словам главы государства, обязательно будет построен в соответствии с документом, подписанным 8 августа 2025 года в Белом доме между Президентом США, Президентом Азербайджана и Премьер-министром Армении. Когда этот проект будет реализован в полном объеме, он станет еще одним стратегическим звеном в системе евразийских транспортных коммуникаций.

Речь идет о создании дополнительного маршрута, который соединит Азербайджан с Нахчываном, Турцией и далее с европейскими рынками. Для энергетики это имеет особое значение, ведь любой новый транспортный коридор повышает устойчивость поставок, снижает риски и способствует расширению экономического сотрудничества между государствами.

Кроме того, развитие Зангезурского коридора будет способствовать интеграции Южного Кавказа в глобальные логистические цепочки, что неизбежно приведет к росту инвестиционной привлекательности всего региона. И все же важно понимать, что успех азербайджанской энергетической стратегии измеряется не только миллиардами долларов экспортной выручки.

Безусловно, именно нефтегазовые доходы позволили модернизировать экономику, создать современную инфраструктуру, обеспечить высокий уровень валютных резервов и реализовать масштабные социальные программы. Но не менее важным результатом стало укрепление международных позиций Азербайджана.

Сегодня Баку является признанным центром энергетической дипломатии. С Азербайджаном сотрудничают крупнейшие энергетические компании мира. Азербайджан выступает инициатором международных проектов, объединяющих государства Европы, Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока. Наша страна уже стала важным элементом архитектуры энергетической безопасности огромного пространства от Каспийского моря до Европейского союза.

Именно поэтому слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что вклад нашей страны в глобальную энергетическую безопасность будет возрастать, являются не прогнозом, а логическим продолжением уже реализуемой стратегии. Перед нами действительно уникальный пример того, как последовательная энергетическая политика способна изменить место государства в мировой системе координат.

Энергетическая стратегия Азербайджана принесла стране не только экономические дивиденды, но и серьезные геополитические преимущества. Она превратила Азербайджан в одного из ключевых участников процессов, определяющих энергетическое будущее Евразии, и создала прочный фундамент для дальнейшего укрепления роли нашей страны в мировой экономике и международной политике.