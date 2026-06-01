Иран приостановил переговоры с США
Иран приостановил переговоры с США. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Tasnim.
Причиной приостановки, по данным источника, стали действия Израиля в Ливане.
"Тегеран прекращает обмен посланиями с Вашингтоном в знак протеста против преступлений сионистского режима", - говорится в сообщении.
Как стало известно агентству, в связи с продолжением преступлений Израиля в Ливане и нарушением перемирия на всех фронтах, иранская переговорная группа прекращает переговоры и обмен текстами через посредников.
Утверждается, что иранские официальные лица подчеркивают необходимость немедленного прекращения агрессивных операций израильской армии в Газе и Ливане, а также полного вывода войск с оккупированных территорий в Ливане. Пока эта позиция не будет удовлетворена, никаких переговоров не будет, сообщает источник.
