Определена стоимость проезда для мотоциклов по платным дорогам

Тарифный (ценовой) совет утвердил стоимость проезда для мотоциклов по платному участку автомобильной дороги Ахмедбейли - Физули - Шуша.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение было принято на очередном заседании Совета 1 июня 2026 года.

Согласно решению, плата за проезд мотоциклов по дороге Ахмедбейли - Физули - Шуша составит 4,65 гяпика за километр.

Кроме того, на платном участке трассы М-1 Баку - Губа - государственная граница с Российской Федерацией тариф для мотоциклов установлен на уровне 5 гяпиков за километр.

Отмечается, что новые тарифы утверждены решением Тарифного совета и будут применяться ко всем мотоциклам, использующим платные автомобильные дороги.