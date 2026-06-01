Песчаная буря накрыла город в Китае

Песчаная буря накрыла несколько районов китайского Харбина.

Как передает Day.Az, в районе 16:30 по местному времени над городом повисло темное облако, задул сильный ветер с песком, видимость не превышала 100 метров.

Видео сняли в периферийных районах города: Шуанчэн, Хулань и Ачэн. Как сообщили местные жители в социальных сетях, перемещаться из-за ветра было сложно, а в некоторых частях [города] ветер повалил деревья на улицах, местами выпал град.

К слову, метеорологическое управление Харбина опубликовало "желтое" предупреждение о непогоде в районах Шуанчэн и Хулань. Отмечалось, что оно продлится шесть часов.