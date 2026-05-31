Нашествие мышей охватило Австралию

В Австралии зафиксировано масштабное нашествие мышей, которое привело к уничтожению значительной части урожая зерновых.

Как передает Day.Az, видео с нашествием грызунов активно распространяется в сети.

Сообщается, что мыши массово выходят к жилым домам и наносят серьезный ущерб посевам зерновых культур. Ситуация усугубляется уже существующими трудностями у фермеров, связанными с перебоями поставок топлива и удобрений.

Фермеры вынуждены тратить сотни тысяч долларов на пересев уничтоженного урожая либо использовать отравленные приманки и специальные обработанные семена для борьбы с грызунами.