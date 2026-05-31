Трамп пригрозил Оману

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал позицию Омана на фоне спора вокруг Ормузского пролива.

Как передает Day.Az со ссылкой на Fox News, Трамп заявил на заседании кабинета министров в Белом доме, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для всех стран.

По его словам, этот морской маршрут имеет международное значение, и ни одна страна не должна пытаться установить над ним контроль. Трамп выразил недовольство обсуждениями между Оманом и Ираном относительно возможного совместного управления проливом и введения платы за проход судов.

Согласно информации, Вашингтон выступает против любых переговоров между Ираном и Оманом по вопросам регулирования Ормузского пролива, считая, что подобные шаги могут усилить влияние Тегерана и нарушить принцип свободы судоходства.

Оман на протяжении многих лет выступает посредником между США и Ираном, поддерживая сотрудничество с Вашингтоном в сфере безопасности и сохраняя отношения с Тегераном. Эксперты отмечают, что заявления Трампа могут привести к росту дипломатической напряженности между США и Оманом.