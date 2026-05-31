Автор: Лейла Таривердиева

Военный преступник Роберт Кочарян припас для избирателей много различных масок. Им не удается скрыть его истинное лицо, однако экс-президент иногда находит благодарную аудиторию, которая готова слушать его сказки о "тучных" былых временах, которые, дескать, вернутся, если народ проголосует за него.

Кочарян не особо заботится о правдоподобии своих заявлений. Темные массы в регионах, особенно там, где кучкуются добровольные "переселенцы" из Карабаха, вряд ли знают о его прежних делах. Им можно спокойно врать, приукрашивая свою мрачную биографию.

Встречаясь накануне с избирателями в одном из регионов, карабахский преступник коснулся военного парада, прошедшего в Ереване 28 мая. Он назвал "недопустимым и аморальным вовлечение вооруженных сил во внутреннюю политику и использование армии в пропагандистских целях".

Насчет недопустимости вовлечения армии во внутриполитические разборки - это он правильно сказал. Конечно же, нельзя. Армия не для этого. Армия создается для обороны от внешнего врага, а не для внутренней политики. Но Кочаряну ли об этом рассуждать?

Роберт Кочарян остался в истории Армении как президент, приказавший армии стрелять в безоружных людей. И не в "ненавистных азербайджанцев", а в своих, армян. Стрельба по безоружным азербайджанцам для армянской армии всегда была делом обыденным и осуждению не подлежащим. Но события 1 марта 2008 года вызвали у армянского общества много вопросов.

Срок президентства Кочаряна тогда завершался и его должен был заменить вытянутый за уши на выборах Серж Саргсян. Однако оппозиция придерживалась другого мнения. Выборы были сфальсифицированы, и это вызвало волну протеста. Протесты были настолько серьезными, что клан перепугался и позвал на помощь армию. Благо, она тоже находилась под контролем карабахского клана в лице тогдашнего главы Генштаба ВС Сейрана Оганяна.

Еще раз повторим - если за преступления, совершенные против азербайджанского народа, армянское общество с карабахского клана никогда не спрашивало, то стрельба по армянам в Ереване до сих пор вызывает у граждан негодование.

Военный преступник Оганян, оправдывая своих боссов, заявлял, что "вооруженные силы Армении во время событий 1 марта 2008 года защищали важные объекты Еревана, остальное - дело власти". Преступник хотел выгородить себя, и при этом подставил Кочаряна и Саргсяна.

Во время столкновения армии с протестующими 10 человек были убиты, около 50 получили ранения, около сотни были арестованы.

Общественная организация "1 марта" провела расследование и установила, что существовал указ о привлечении Вооруженных сил, подписанный заранее, 23 февраля, тогда еще президентом Робертом Кочаряном. Причем, наличие такого указа никто тогда не отрицал, более того, был арестован сотрудник Минобороны, разгласивший эту "военную тайну". Это значит, что Кочарян как верховный главнокомандующий мобилизовал армию на расстрел демонстрантов за неделю до самих событий, опасаясь за успех воспроизводства власти карабахским кланом. Кочарян хотел покинуть пост белым и пушистым, но что-то пошло не так.

Согласно расследованию общественной организации, во второй половине дня 1 марта 2008 года, в столицу были доставлены грузовые автомобили с военнослужащими. Перед зданием правительства появилась бронетехника Минобороны. В тот же день, с наступлением темноты, из областей в Ереван направилась также гусеничная бронетехника (без приказа о введении режима чрезвычайной ситуации). Колонна боевых машин пехоты даже из Ноемберяна направилась в Ереван. Ближе к полуночи бронетехника уже встала на проспекте Баграмяна.

Напомним - соответствующий указ о вызове Армении в столицу подписал Роберт Кочарян.

Более того, группа по сбору фактов о событиях 1 марта опубликовали в 2010 году отчет, заявив, что есть множество доказательств для того, чтобы утверждать, что еще до подписания указа об объявлении чрезвычайного положения органы управления и подразделения вооруженных сил уже были подготовлены и вовлечены в поствыборные политические процессы и также в дневные и вечерние события 1 марта. Еще 23 февраля, после соответствующего указа президента Кочаряна, весь личный состав армии был переведен на казарменное положение, были созданы офицерские группы, которых вооружили табельным оружием.

В июле 2018 года Кочаряну было предъявлено обвинение по статье УК Армении о свержении конституционного строя по предварительному сговору с другими лицами. В 2024 году дело было переквалифицировано и теперь речь уже идет о превышении служебных полномочий. По данным обвинения, Кочарян, будучи президентом РА, хотел обеспечить передачу власти Сержу Саргсяну, препятствуя проведению мирных собраний. В обвинительном заключении говорится, что Кочарян с этой целью вступил в сговор с Юрием Хачатуровым, Сейраном Оганяном и Микаелом Арутюняном, незаконно вовлекая в поствыборные процессы вооруженные силы.

То, что Кочарян как президент и верховный главнокомандующий ВС Армении имел самое прямое отношение к расстрелу армией мирной демонстрации, ни у кого не вызывает сомнений. Правда, темные массы могут быть вообще не в курсе происходившего двадцать лет назад. Особенно массы, переместившиеся в Армению из Азербайджана.

Кочаряну нужны именно такие избиратели, которым не важен его кровавый бэкграунд и которые видят в нем лишь земляка-сепаратиста, положившего кучерявую молодость на "миацум". Этим массам можно рассказывать что угодно - все проглотят и все переварят. В том числе сказку об использовании армии для внутренней политики. Кому как не Кочаряну рассказывать такие сказки. Потому что кто, как не он, знает на практике, как сделать из армии банду, как превратить военных в террористов, разбойников, а также палачей собственного народа.