Азербайджан переходит к новой модели аграрного производства

Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 25 мая 2026 года была утверждена "Государственная программа по развитию производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы". Эта программа является важным стратегическим документом с точки зрения развития ненефтяного сектора страны, диверсификации региональной экономики и укрепления продовольственной безопасности.

Об этом в беседе с Day.Az сказал экономист Заур Гардашов.

По его словам, программа, подготовленная как логическое продолжение "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", нацелена на ускорение перехода аграрного сектора от традиционной экстенсивной модели развития к инновационной, цифровой и высокопроизводительной интенсивной модели производства.

"Реализация Государственной программы окажет существенное положительное влияние на показатели экономического развития Азербайджана и структурную трансформацию. В документе увеличение доли аграрного сектора в ВВП и повышение его экономической эффективности определены в качестве одного из основных приоритетов. Так, если в 2025 году рост ВВП в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства прогнозировался на уровне 0,9 процента, то в рамках программы на 2026-2030 годы этот показатель должен составлять в среднем не менее 2 процентов в год.

Одной из главных стратегических целей программы является увеличение объема экспорта сельскохозяйственной, рыбной и переработанной продукции с нынешних 1,5 миллиарда долларов США до 6 миллиардов долларов США. Это, наряду с увеличением притока иностранной валюты в страну, внесет серьезный вклад в укрепление платежного баланса и расширение ненефтяного экспорта.

Программа, основанная на опыте таких передовых аграрных стран, как Нидерланды, Дания и Германия, предусматривает формирование производства, переработки, логистики и цепочки продаж по единой интегрированной модели. В настоящее время в аграрно-перерабатывающем секторе уровень добавленной стоимости по отношению к первичному производству остается низким. В рамках новой программы планируется направлять хлопковое волокно на производство пряжи и ткани, создать как минимум два новых завода по производству растительного масла, а также расширить переработку молока, мяса, фруктов и овощей", - сказал он.

З.Гардашов подчеркнул, что такой подход формирует важную экономическую базу для превращения Азербайджана из страны, экспортирующей сырье, в страну, экспортирующую готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью:

"В документе особое место занимает усиление логистической и складской инфраструктуры. Доведение вместимости холодильных складов сельскохозяйственного назначения в регионах до 500 тысяч тонн, а зерновых силосов и элеваторов - до 2 миллионов 50 тысяч тонн будет служить сокращению потерь продукции и минимизации сезонных ценовых колебаний.

Ограниченные земельные и водные ресурсы Азербайджана превращают применение ресурсосберегающих технологий в стратегическую необходимость. Расширение территорий, где применяются современные системы орошения, со 130 тысяч гектаров примерно до 300 тысяч гектаров позволит значительно сократить потери воды и повысить устойчивость к рискам засухи.

Мелкая и раздробленная структура земель является одной из основных проблем, ограничивающих применение современных технологий в аграрной сфере. Консолидация земель, которая будет реализована в качестве пилотного проекта в Сальянском и Габалинском районах на площади 20 тысяч гектаров, создаст основу для формирования более крупных и эффективных моделей хозяйствования", - сказал он.

Экономист также отметил, что в Государственной программе особо подчеркиваются принципы "зеленого роста".

"Увеличение числа хозяйств, использующих возобновляемые источники энергии, до 15 и внедрение системы мониторинга углеродных выбросов демонстрируют приверженность Азербайджана политике экологической устойчивости.

Главной движущей силой современного экономического развития являются инновации и цифровая трансформация. С этой точки зрения программа предусматривает полную интеграцию информационной системы "Электронное сельское хозяйство" с другими государственными платформами, доведение числа аналитических модулей на основе искусственного интеллекта до 30 и двукратное увеличение цифровых услуг государственной поддержки. Эти шаги создадут условия для формирования механизмов управления и принятия решений на основе данных.

Развитие человеческого капитала также является одним из приоритетных направлений программы. Создание университета в аграрной сфере совместно с иностранными партнерами, доведение числа выпускников программ двойного диплома до 500 человек и внедрение новых профессиональных стандартов будут служить формированию квалифицированной кадровой базы, отвечающей современным технологическим требованиям рынка труда", - подчеркнул он.

З.Гардашов добавил, что расширение доступа фермеров к финансовым ресурсам и страхование аграрных рисков являются важными направлениями программы.

"Так, предусмотрено увеличение площади, охваченной услугами аграрного страхования, с 386 тысяч гектаров как минимум до 1 миллиона гектаров, а числа застрахованных животных - с 6,9 тысячи голов до 100 тысяч голов. Этот механизм укрепит финансовую безопасность фермеров и инвесторов на фоне климатических изменений и рыночных рисков.

В целом Государственная программа, охватывающая 2026-2030 годы, служит не только повышению производительности в сельском хозяйстве, но и формированию промышленных кластеров, интеграции цифровых технологий в экономику и расширению качественной занятости в регионах. Основанная на комплексном и системном подходе, эта программа в условиях нестабильности на глобальных продовольственных рынках позволит более надежно обеспечить внутреннюю продовольственную безопасность Азербайджана, а также значительно укрепить международные позиции страны как экспортера ненефтяной продукции. Вместе с тем следует отметить, что успешная реализация Государственной программы не ограничивается деятельностью лишь нескольких основных исполнительных структур. Хотя в документе, наряду с Министерством сельского хозяйства, на переднем плане указаны несколько государственных органов, трансформация аграрного сектора в таком масштабе делает необходимыми многосторонние институциональные реформы.

На самом деле для эффективных результатов программы параллельные реформы должны проводиться и в других структурах, которые прямо и косвенно влияют на процесс. Особенно важно применение гибких и современных механизмов управления в деятельности Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики, Государственной таможенной службы, а также соответствующих структур, регулирующих строительство и земельные отношения.

Нужно учитывать, что в рамках программы предусмотрено создание крупных агропарков, перерабатывающих предприятий, холодильных складов, логистических центров и других объектов промышленно-коммерческого назначения. В настоящее время получение разрешений на строительные проекты промышленного и сельскохозяйственного назначения, выделение земель, получение технических условий и согласование с различными государственными структурами в Азербайджане все еще остаются достаточно сложными и затратными по времени процессами. Это напрямую влияет на темпы реализации крупных инвестиционных проектов.

С этой точки зрения было бы целесообразно, чтобы реализация Государственной программы параллельно сопровождалась рядом законодательных инициатив и пакетов институциональных реформ. В частности, одним из важных направлений должны стать упрощение процедур в сфере таможенного и налогового администрирования, оптимизация механизмов выдачи разрешений на строительство объектов сельскохозяйственного и промышленного назначения, расширение цифровизации в структурах, участвующих в этих процессах, и применение подхода "единого окна".

Одновременно возникнет необходимость в совершенствовании действующей законодательной базы по финансированию аграрных проектов, инвестиционному стимулированию, лизингу, аграрному кредитованию и страховым механизмам. Если целью является реальное и устойчивое достижение стратегических задач, предусмотренных программой, этот процесс требует скоординированных и комплексных реформ не только в аграрном секторе, но и во всей системе государственного управления", - заключил он.

Насими Алескерли