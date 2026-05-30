Иран сбил БПЛА в Ормузском проливе

Силы ПВО Ирана обнаружили и ликвидировали вражеский беспилотник вблизи острова Кешм в Ормузском проливе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили агентства Tasnim и Mehr.

Отмечается, что данный остров является важнейшим военным форпостом Ирана в Ормузском проливе.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) пока не отреагировало на эти сведения.

Накануне Иран также утверждал, что сбил американский военный самолет в районе провинции Бушир на побережье Персидского залива.

В CENTCOM опровергли это сообщение, назвав его ложью. "Ни один американский самолет не был сбит. Все американские воздушные средства находятся на местах", - заявило тогда командование.