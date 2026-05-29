Возросшая цена мирного неба над головой: ценность стратегии Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

"Вокруг Азербайджана идут войны: и на севере, и на юге, и в других местах. Будет ли конец этим войнам? Никто не знает. Чем они закончатся? Никто не знает. Кто победитель этих войн? Тоже трудно сказать, каждый говорит: победитель я".

Эти слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева, произнесенные во время встречи с жителями села Беюк Галадереси Шушинского района, звучат как предельно точная характеристика современной международной реальности.

Мир действительно вступил в эпоху нестабильности, затяжных конфликтов и нарастающей угрозы новых войн. Причем речь идет уже не о локальных кризисах, а о процессах, которые способны изменить глобальный баланс сил и поставить человечество перед угрозой масштабных катастроф. Особенно тревожно выглядит ситуация вокруг российско-украинской войны.

То, что произошло в ночь на 29 мая в румынском городе Галац, стало еще одним подтверждением того, насколько опасной становится ситуация в Европе. Российский беспилотник попал в жилой многоэтажный дом на территории Румынии - страны-члена НАТО и Европейского союза. В результате удара возник пожар, пострадали люди. Это событие нельзя рассматривать как случайный эпизод.

Румыния уже далеко не впервые сталкивается с последствиями российско-украинской войны. На протяжении последних лет на территории страны неоднократно обнаруживали обломки российских беспилотников, которыми армия РФ атакует украинские регионы, прежде всего Одесскую область. Однако нынешний инцидент стал особенно тревожным сигналом.

Фактически война, которая продолжается между Россией и Украиной, все ближе подходит к прямому столкновению России и НАТО. И реакция Запада лишь подтверждает слова. После удара по Румынии НАТО выступило с осуждением действий Москвы и заявило об усилении защиты стран-членов Альянса от воздушных угроз. МИД Румынии вызвал российского посла. Президент страны Никушор Дан созвал заседание Высшего совета национальной обороны. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке 21-го пакета санкций против России.

Все это красноречиво говорит о том, что риск дальнейшей эскалации только растет. Россия продолжает массированные удары по Украине. НАТО усиливает свое присутствие на восточном фланге. В Европе все чаще говорят о необходимости подготовки к возможному прямому противостоянию с Россией . Именно поэтому слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что никто не знает, когда и чем закончится нынешняя война, выглядят особенно реалистично.

Увы, даже спустя четыре с лишним года после начала полномасштабного российско-украинского конфликта невозможно дать однозначный ответ ни на один ключевой вопрос: когда закончится война и каковы будут ее итоги? При этом, напряженность сохраняется и в других регионах мира. Конфликт между США и Ираном может вспыхнуть с новой силой практически в любой момент. Регион Ближнего Востока по-прежнему находится в состоянии высокой турбулентности.

Новая эскалация может привести к масштабным ракетным и дроновым ударам не только по территории Ирана, но и по Израилю, а также по другим странам региона. Не исчезла и угроза нового обострения между Индией и Пакистаном - двумя ядерными державами, конфликт между которыми способен иметь катастрофические последствия для всего мира. Сохраняется напряженность и вокруг Тайваня. Неспокойно и в Африке, где продолжаются вооруженные конфликты, политические кризисы и борьба за ресурсы.

Одним словом, современный мир все глубже погружается в атмосферу нестабильности, угроз, конфликтов и войн. На этом фоне особенно ясно понимаешь глубину и точность слов Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Но есть ещё один важнейший аспект. Именно сегодня, когда мир все чаще сталкивается с войнами и разрушениями, становится особенно очевидной ценность того, чего сумел добиться Азербайджан.

Наша страна смогла восстановить свои суверенитет и территориальную целостность. Причем сделать это вопреки колоссальному внешнему давлению, вопреки попыткам ряда мировых держав сохранить статус-кво и заморозить конфликт на десятилетия. Азербайджан не только восстановил историческую справедливость, но и сумел добиться мира на своей земле.

И это особенно важно понимать именно сейчас - в эпоху, когда мирное небо над головой стало одной из самых больших ценностей в современном мире. Пока во многих регионах продолжаются войны, Азербайджан стремительно восстанавливает освобожденные территории. Возрождаются города и села Карабаха. Строятся дороги, школы, больницы, предприятия, культурные центры. Возвращается жизнь туда, где ещё недавно были следы оккупации и разрушений.

И все это происходит благодаря продуманной и последовательной государственной стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Наша страна Азербайджан демонстрирует пример того, как можно сочетать силу, политическую волю и стремление к миру. Наша страна не только восстановила территориальную целостность, но и показала способность к масштабному созиданию. Это особенно контрастирует с тем, что сегодня происходит во многих других регионах мира, где конфликты продолжают разрушать государства, экономики и судьбы миллионов людей.