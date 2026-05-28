Утечка iOS 27 показала переработанную Siri

Агентство Bloomberg опубликовало изображения и раскрыло информацию об обновленной Siri в iOS 27 для iPhone, которую представят в начале лета.

Как передает Day.Az со ссылкой на опубликованные материалы, новая версия демонстрирует переработанный интерфейс Siri, отдельное приложение чат-бота, а также изменения в приложении камеры.

По данным Bloomberg, изображения основаны на внутренних документах компании и информации от источников, знакомых с разработкой платформы. При этом финальный вариант системы к релизу может быть изменен.

Одним из ключевых нововведений станет интеграция Siri в вырез Dynamic Island. Активировать ассистента можно будет голосовой командой либо удержанием кнопки питания.

Также в iOS 27 появится новый интерфейс Search or Ask, который вызывается свайпом вниз из верхней центральной части экрана. Через него пользователи смогут искать информацию, запускать приложения, отправлять сообщения, управлять календарем, заметками и выполнять действия внутри приложений. Интерфейс также будет поддерживать веб-поиск через новую ИИ-систему Apple, которая, по данным Bloomberg, сможет конкурировать с сервисами вроде Perplexity.

Система будет выдавать результаты в виде интерактивных карточек с текстом, новостями, погодой, спортивными данными и персональной информацией пользователя, включая письма, заметки и события календаря. При необходимости интерфейс можно будет развернуть в полноценный чат Siri, визуально напоминающий ChatGPT, Gemini и Claude.

По утечке, Apple также тестирует поддержку сторонних ИИ-агентов через App Store. Компания уже сотрудничает с OpenAI, а внутри Apple якобы проверяются интеграции с Google Gemini и Anthropic Claude. Пользователи смогут направлять запросы внешним ИИ-сервисам через меню внутри интерфейса Siri.

Изменения затронут и приложение камеры. В iOS 27 появится панель Add Widgets для закрепления часто используемых инструментов. Также Apple разрабатывает ИИ-функции проверки грамматики и новые инструменты редактирования фото, включая Extend и Reframe.

Официальная презентация iOS 27 пройдет в рамках конференции для разработчиков WWDC 2026, которая стартует 8 июня.