https://news.day.az/politics/1837802.html
МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем независимости
Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице МИД в соцсети Х.
"Дорогой Азербайджан, с Днем независимости!
Мы от всей души разделяем гордость и радость наших азербайджанских братьев и сестер", - говорится в публикации МИД Турции.
