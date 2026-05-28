США рассчитывают и далее укреплять партнерство с Азербайджаном. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Марко Рубио в связи с Днем независимости Азербайджана.
"Мы рассчитываем и далее укреплять наше партнерство посредством расширения региональной взаимосвязанности, экономических связей и сотрудничества в сфере безопасности.
Соединенные Штаты приветствуют приверженность Азербайджана достижению устойчивого мира на Южном Кавказе и рассчитывают продолжить совместную работу в этом направлении. Мы намерены углублять наше партнерство в предстоящем году и в дальнейшем", - говорится в заявлении.
