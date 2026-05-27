Рядом с Юпитером обнаружена гигантская «фабрика» планет

Ученые из Института исследований Солнечной системы Общества Макса Планка выяснили, что область сразу за орбитой Юпитера могла быть одной из главных "фабрик" по формированию планетезималей - строительных блоков планет и астероидов. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal (AstroJournal), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Около 4,6 млрд лет назад молодое Солнце было окружено диском газа и пыли. Постепенно пылевые частицы сталкивались и слипались, образуя все более крупные тела - планетезимали, из которых позже сформировались планеты и астероиды.

Исследователи смоделировали процессы, происходившие через 2-4 млн лет после рождения Солнечной системы. К этому времени Юпитер уже сформировался и очистил пространство вдоль своей орбиты, создав разрыв в газопылевом диске. Сразу за ним возникла область повышенного давления газа - своеобразная "ловушка", где начали скапливаться частицы пыли и так называемая космическая "галька".

По расчетам ученых, именно эта зона оказалась идеальным местом для рождения планетезималей.

"Разные типы планетезималей, по-видимому, формировались в одной и той же области раннего газопылевого диска, но в разное время. Область сразу за орбитой Юпитера обеспечивала для этого превосходные условия", - пояснила руководитель исследования Йоанна Дронжковска.

Результаты моделирования также совпали с данными по углеродистым хондритам - древним метеоритам, которые считаются остатками первых планетезималей. Эти метеориты содержат вещество, практически не изменившееся со времен формирования Солнечной системы.

Ученые показали, что в "пылевой ловушке" за Юпитером постепенно менялось соотношение двух типов вещества: хрупкого мелкозернистого материала и более плотных фрагментов, образовавшихся раньше в горячих областях системы. Со временем это привело к появлению нескольких поколений планетезималей с разным составом.

Первые изменения начались примерно через 500 тыс. лет: количество рыхлого материала сначала уменьшилось, а затем снова выросло в течение следующего миллиона лет. Позже в этой области появились две отдельные популяции космических тел - одна с преобладанием хрупкого вещества, другая - более плотного.

Авторы считают, что за орбитой Юпитера могли формироваться не только предшественники углеродистых хондритов, но и другие типы метеоритов, возникшие еще раньше.

"Есть убедительные свидетельства того, что пылевые ловушки были предпочтительным местом рождения планетезималей в нашей Солнечной системе", - отметила Дронжковска.