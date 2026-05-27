В Баку ремонтируют эту дорогу

На 2,2-м километре дороги Локбатан-Гюздек в Баку начались восстановительные работы.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечается, что для обеспечения удобного движения на участке прокладывается временная альтернативная дорога.

После этого будет демонтировано водопропускное сооружение, поврежденное селевыми водами и признанное аварийным. Параллельно начнутся работы по проектированию нового моста.