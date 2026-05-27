В Москве отметили День независимости Азербайджана

В Москве состоялся торжественный прием по случаю Дня независимости и Дня Вооруженных сил Азербайджана, объединивший представителей российской власти, дипломатического корпуса, военного сообщества, деятелей науки, культуры и азербайджанской общины.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие было организовано посольством Азербайджана в РФ.

В приеме приняли участие около 600 гостей, среди которых были заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и сотрудники МИД РФ, депутаты Государственной Думы, представители субъектов РФ, главы дипломатических миссий, военные атташе, высокопоставленные офицеры Министерства обороны России, представители научных, образовательных и культурных кругов, а также азербайджанские студенты, обучающиеся в российских вузах.

Выступивший перед гостями посол Рахман Мустафаев отметил историческое значение Азербайджанской Демократической Республики, подчеркнув, что именно она заложила основы современной азербайджанской государственности, парламентаризма и национальной армии.

Дипломат напомнил, что в течение почти тридцати лет празднование Дня независимости сопровождалось болью из-за оккупации азербайджанских территорий. Он подчеркнул, что в 2020 году под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и благодаря единству народа и армии территориальная целостность страны была восстановлена.

Посол подробно рассказал о проводимых в Карабахе масштабных восстановительных работах, возвращении бывших вынужденных переселенцев и усилиях по разминированию освобожденных территорий. По его словам, возрождение Карабаха остается одним из главных приоритетов государственной политики Азербайджана.

Р.Мустафаев также акцентировал внимание на активной внешней политике Азербайджана, направленной на укрепление сотрудничества со странами Южного Кавказа, Каспийского региона и Центральной Азии, а также на продвижение инициатив, связанных с обеспечением стабильности и диалога.

"В условиях растущей глобальной неопределенности и невиданных за столетие изменений, кризиса старого мирового порядка и ведущих международных организаций наша позиция предельно ясна: диалог вместо конфронтации, сотрудничество вместо конфликтов и стабильность вместо хаоса", - заявил глава дипломатической миссии.

Особое внимание посол уделил азербайджано-российским отношениям, назвав их одним из важнейших направлений внешней политики Азербайджана и отметил активное развитие политического диалога, торгово-экономических связей, транспортно-логистического сотрудничества, а также взаимодействия в гуманитарной и образовательной сферах.

Р.Мустафаев сообщил, что в ближайшее время ожидаются визит министра иностранных дел Азербайджана в Москву, поездка министра обороны России в Баку, а также проведение очередного заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству и Азербайджано-российского межрегионального форума.

Глава дипмиссии отдельно остановился на роли азербайджанской общины в России, отметив ее вклад в развитие двусторонних отношений.

"Мы рассматриваем данную общину как прочный и надежный мост, соединяющий наши страны и общества, экономики, науку и культуру двух стран, и высоко ценим ее вклад в развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Россией", - подчеркнул дипломат.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин поздравил Азербайджан с Днем независимости и отметил высокий уровень взаимодействия между двумя странами. Он напомнил о роли Общенационального лидера Гейдара Алиева в формировании принципов стратегического партнерства между Баку и Москвой.

Российский дипломат подчеркнул, что сегодня между Азербайджаном и Россией активно развивается политический диалог, укрепляется экономическое сотрудничество и расширяется взаимодействие в различных сферах. По его словам, отношения двух стран являются важным фактором обеспечения стабильности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

Затем перед гостями выступил военный атташе Вооруженных сил Азербайджана в России полковник Кянан Тахмазов. Он рассказал об истории формирования Азербайджанской армии, отметив вклад Общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева в процесс модернизации Вооруженных сил страны.

К.Тахмазов подчеркнул, что за годы независимости армия Азербайджана стала одной из наиболее боеспособных в регионе и продемонстрировала высокий профессионализм в ходе 44-дневной Отечественной войны, обеспечив восстановление территориальной целостности страны.

Военный атташе также отметил высокий уровень сотрудничества между оборонными ведомствами Азербайджана и России как в области подготовки кадров, так и в военно-технической сфере.

В продолжение вечера гостям были представлены видеоматериалы, посвященные восстановлению Карабаха и развитию Вооруженных сил Азербайджана.

Торжественный прием завершился концертной программой с участием Заслуженной артистки Азербайджана Эльнары Мамедовой, молодого композитора и исполнителя Азера Насиба, а также ансамбля народных инструментов Buta Trio.