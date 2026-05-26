Милли Меджлис принял ежегодный отчет Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей
Милли Меджлис принял Отчет Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2025 год.
Как сообщает Day.Az, данный вопрос был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании парламента. Было отмечено, что в представленный ежегодный отчет, в отличие от отчета за 2024 год, включены новые данные по следующим вопросам:
-
предметы, преподаваемые в высших учебных заведениях Азербайджана по гендерной тематике;
-
распределение по регионам зарегистрированных браков между лицами, считающимися родственниками;
-
мониторинги, проведенные в медиа в течение 2025 года по предотвращению распространения информации, пропагандирующей и поощряющей дискриминацию по признаку пола, а также дискредитирующей институт семьи;
-
гражданские дела в судах, связанные с семейными спорами;
-
судебные дела, в решениях по которым в течение 2025 года содержались ссылки на законы "О гарантиях гендерного (мужчин и женщин) равенства" и "О предотвращении бытового насилия";
-
родители, уклоняющиеся от уплаты алиментов, и меры наказания;
-
случаи материнской и детской смертности в 2025 году;
-
касательно использования методов контрацепции (предохранения от беременности);
-
данные ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".
Милли Меджлис, заслушав Отчет Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2025 год, принял его к сведению.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре