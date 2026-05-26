Иран призвал готовиться к нефти по $200 за баррель

Официальный представитель центрального оперативного штаба "Хатам аль-Анбия" Вооруженных сил Ирана Эбрагим Зольфагари в соцсети X прокомментировал удары США по югу Ирана.

Как передает Day.Az, по его словам, пока Вашингтон продолжает свои "военные авантюры" на Ближнем Востоке и вблизи Ирана, о каком-либо соглашении не может быть и речи.

"Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает лишь язык силы. Готовьтесь к нефти по 200 долларов [за баррель]", - написал Зольфагари.

В ночь на 26 мая Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило телеканалу Fox News, что американские военные нанесли удары на юге Ирана. Уточняется, что действия предприняты в целях самообороны для защиты американских военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил.