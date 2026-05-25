Михеил Кавелашвили поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Грузии Михеил Кавелашвили направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство, дорогой коллега.

От имени грузинского народа и от себя лично имею честь выразить Вам и дружественному народу Азербайджана сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Вашей страны.

Нынешнее стратегическое партнерство между нашими странами является логическим продолжением наших исторических связей. Ваш весьма плодотворный государственный визит в Грузию, придав импульс развитию отношений между двумя странами, вывел связи на новый уровень. Верю, что добрососедские отношения и сотрудничество, основанные на прочном стратегическом партнерстве между Грузией и Азербайджаном, реализуемые нами совместно стратегические проекты, наряду с повышением благосостояния наших народов, еще больше укрепят мир, спокойствие и стабильность в наших странах и в регионе.

Пользуясь случаем в этот знаменательный день, желаю Вам счастья, успехов в Вашей деятельности, дружественному народу Азербайджана - прочного мира и процветания".