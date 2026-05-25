На этой неделе будет 5 нерабочих дней подряд
Как передает Day.Az, согласно решению Кабинета министров, 27 и 28 мая объявлены нерабочими днями в связи с празднованием Гурбан байрамы.
Одновременно 28 мая в Азербайджане отмечается День независимости.
Поскольку Гурбан байрамы и День независимости совпадают по датам, в соответствии с Трудовым кодексом 29 мая также будет считаться нерабочим днем.
Таким образом, помимо 27, 28 и 29 мая, нерабочими будут также 30 и 31 мая, приходящиеся на выходные. В результате получится пять выходных дней подряд.
Согласно Трудовому кодексу, продолжительность рабочего дня, предшествующего праздничному нерабочему дню, сокращается на один час. Поэтому 26 мая будет сокращенным рабочим днем.
Следующий рабочий день в Азербайджане после этих выходных придется на 1 июня.
