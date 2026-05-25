На этой неделе будет 5 нерабочих дней подряд

На этой неделе в Азербайджане будет пять выходных дней подряд.

Как передает Day.Az, согласно решению Кабинета министров, 27 и 28 мая объявлены нерабочими днями в связи с празднованием Гурбан байрамы.

Одновременно 28 мая в Азербайджане отмечается День независимости.

Поскольку Гурбан байрамы и День независимости совпадают по датам, в соответствии с Трудовым кодексом 29 мая также будет считаться нерабочим днем.

Таким образом, помимо 27, 28 и 29 мая, нерабочими будут также 30 и 31 мая, приходящиеся на выходные. В результате получится пять выходных дней подряд.

Согласно Трудовому кодексу, продолжительность рабочего дня, предшествующего праздничному нерабочему дню, сокращается на один час. Поэтому 26 мая будет сокращенным рабочим днем.

Следующий рабочий день в Азербайджане после этих выходных придется на 1 июня.