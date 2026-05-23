В Баку сгорел Hyundai

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о возгорании автомобиля в Сураханском районе столицы.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что после получения сигнала на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Пожарным удалось в короткие сроки потушить возгорание, возникшее в легковом автомобиле марки Hyundai.

В результате пожара сгорели горючие конструкции автомобиля. Пострадавших нет.

Прилегающая территория была защищена от распространения огня.