Сын Плющенко прокомментировал переход в сборную Азербайджана

Российский фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировал "Спорт-Экспрессу" смену спортивного гражданства на азербайджанское, передает Day.Az.

О том, что Федерация фигурного катания России (ФФККР) разрешила Плющенко-младшему сменить сборную, стало известно в четверг.

"Я был и остаюсь русским. Мне дали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны и прославлять академию моего папы", - заявил юный фигурист.

Спортсмен также призвал к дружбе между странами и снятию ограничений в спорте. "Хочется, чтобы мы все дружили. Спорт нас всех объединяет. Самое главное - чтобы все дружили и все ограничения были сняты", - добавил он.

Евгений Плющенко, комментируя переход сына, отметил, что Александру всего 13 лет и он не входил в состав российской сборной.

Ранее мы сообщали, что сын Плющенко будет представлять Азербайджан.