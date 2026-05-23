Сборная Азербайджана объявила состав на матчи с Мальтой и Сан-Марино

Сборная Азербайджана по футболу проведет учебно-тренировочный сбор с 28 по 30 мая в Баку, а с 1 по 10 июня - в австрийском Бад-Вальтерсдорфе.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в рамках австрийского этапа подготовки национальная команда сыграет два товарищеских матча.

5 июня сборная встретится с Мальтой, а 9 июня - с командой Сан-Марино. Обе игры пройдут на стадионе "Халадаш" в венгерском Сомбатхее и начнутся в 22:00 по бакинскому времени.

Главный тренер национальной команды вызвал на сбор 28 футболистов.

Вратари:

Рза Джафаров ("Габала"), Шахруддин Магомедалиев ("Карабах"), Эмиль Балаев ("Нефтчи").

Защитники:

Бадави Гусейнов ("Карабах"), Джалал Гусейнов ("Арда", Болгария), Антон Кривоцюк ("Тэджон Хана", Южная Корея), Рахиль Мамедов ("Араз-Нахчыван"), Эльвин Бадалов ("Нефтчи"), Рахман Дашдамиров ("Сабах"), Гисмет Алиев ("Зиря"), Эльвин Джафаргулиев ("Карабах"), Руфат Аббасов ("Шамахы"), Теллур Муталлимов ("Сабах"), Торал Байрамов ("Карабах").

Полузащитники:

Эмин Махмудов ("Нефтчи"), Сабухи Абдуллазаде ("Сумгайыт"), Рахим Садыхов ("Туран Товуз"), Мустафа Ахмедзаде ("Араз-Нахчыван"), Эмиль Сафаров ("Нефтчи"), Абдулла Хайбуллаев ("Сабах"), Алексей Исаев ("Сабах"), Айхан Гусейнов ("Туран Товуз"), Вюсал Искендерли ("Партизани", Албания").

Нападающие:

Рустам Ахмедзаде ("Сумгайыт"), Хаял Алиев ("Сабах"), Нариман Ахундзаде ("Коламбус Крю", США), Махир Эмрели ("Кайзерслаутерн", Германия), Ренат Дадашов ("Мотор", Польша).