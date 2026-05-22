Сериал "Константинополь" с участием азербайджанских актёров отмечен среди лучших проектов АПКиТ

В Москве состоялась 13-я ежегодная церемония вручения награды Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Награды получили 10 проектов и 15 индустриальных специалистов. Лидерами по числу побед стали три проекта, среди которых сериал "Константинополь", удостоенный призов - "Лучший телесериал (5-19 серий)", "Лучшая работа художника по костюмам" и "Лучшая работа художника-постановщика", сообщает Day.Az.

Съёмки сериала проходили с апреля по октябрь 2024 года в Москве, Санкт-Петербурге, Выборге и Баку. Улицы старинной части столицы Азербайджана - Ичеришехер стали декорациями для событий, происходящих в Константинополе.

В главных ролях из азербайджанских актеров - Айдан Гасанзаде (Бельгин, медицинская сестра госпиталя), Самими Фархад (Гюлер, старший миграционный инспектор), Абдулгани Алиев (Тургут, главный врач госпиталя), Ильгар Мусаев (Кутлуг, капитан полиции), Кямран Агабалаев (Алтан, местный авторитет), а также Сянан Алиазов (Нусрет, миграционный инспектор), Джавидан Новрузов (Омар, сутенёр), Джумшуд Зейналов (мясник), Ровшан Керимдухт (хозяин доходного дома), Хусния Мурватова (старшая медсестра), Кенуль Нагиева (Катасен, попечительница госпиталя).