Представлена команда сезона Лиги Европы

Опубликована символическая команда сезона Лиги Европы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, символическая команда опубликована на странице пресс-службы Лиги Европы в социальной сети X. 

Вратарь: Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла").

Защитники: Виктор Гомес ("Брага"), Маттиас Гинтер ("Фрайбург"), Морато ("Ноттингем Форест"), Оскар Мингеса ("Сельта").

Полузащитники: Джон Макгинн ("Астон Вилла"), Максимилиан Эггештайн ("Фрайбург"), Морган Роджерс ("Астон Вилла").

Нападающие: Антони ("Бетис"), Эмилиано Буэндия ("Астон Вилла"), Игор Жезус ("Ноттингем Форест").

В финале нынешнего розыгрыша Лиги Европы "Астон Вилла" встречалась с "Фрайбургом". Английский клуб разгромил немецкую команду со счетом 3:0.