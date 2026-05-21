Предвыборно-паспортный скандал в Армении

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о скандале вокруг Карапетянов.

Day.Az представляет публикацию:

У соседей в самом разгаре предвыборное веселье. В Армении набирает обороты скандал с иностранным - то есть российским - гражданством самых пророссийских оппозиционеров, Самвела Карапетяна и его племянника Нарека.

Если коротко: Самвел Карапетян, российский миллиардер, хозяин группы "Ташир", возглавляет крупнейший оппозиционный блок и пытается победить Пашиняна на выборах. Естественно, пользуется поддержкой из Москвы - но не может быть ни кандидатом в премьер-министры, ни даже стать премьер-министром, если его партия теоретически победит.

Почему? Потому что у Самвелки есть российский паспорт, а армянское законодательство запрещает людям с несколькими гражданствами занимать такие посты.

А, ну и да, по мелочи: Самвел под домашним арестом, он фигурант уголовного дела.

Чтобы разрулить ситуацию, блок Самвела Карапетяна сделал своим кандидатом в премьеры ... его племянника Нарека Карапетяна. Они прямо говорят, что Нарек - кандидатура временная. План - победить, новый премьер меняет законодательство, и Самвелка спокойно топает на трон, сохранив при этом заветный паспорт с двуглавой птицей.

Нарек Карапетян тем временем сделал заявление о том, что у него нет ни российского, ни какого-то другого гражданства, кроме армянского.

И вроде как план был хорош, НО.

Недавно армянские власти обвинили Нарека Карапетяна в том, что он ... скрыл российское гражданство. Оно, мол, у него действительно есть.

Нарек опроверг. Самвел опроверг. Да что там эти двое - вдруг появился замглавы МИД РФ Галузин, который тоже вдруг заявил, что российского паспорта у Нарека Карапетяна нет.

Но...

Провластные армянские ресурсы опубликовали выписку из российского реестра налогоплательщиков, где указано российское гражданство товарища Нарека Карапетяна.

А это значит, что ни дяде, ни племяшке на выборах теперь точное ничего не светит.

А что светит - так это еще одна уголовка.