Предвыборно-паспортный скандал в Армении
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о скандале вокруг Карапетянов.
Day.Az представляет публикацию:
У соседей в самом разгаре предвыборное веселье. В Армении набирает обороты скандал с иностранным - то есть российским - гражданством самых пророссийских оппозиционеров, Самвела Карапетяна и его племянника Нарека.
Если коротко: Самвел Карапетян, российский миллиардер, хозяин группы "Ташир", возглавляет крупнейший оппозиционный блок и пытается победить Пашиняна на выборах. Естественно, пользуется поддержкой из Москвы - но не может быть ни кандидатом в премьер-министры, ни даже стать премьер-министром, если его партия теоретически победит.
Почему? Потому что у Самвелки есть российский паспорт, а армянское законодательство запрещает людям с несколькими гражданствами занимать такие посты.
А, ну и да, по мелочи: Самвел под домашним арестом, он фигурант уголовного дела.
Чтобы разрулить ситуацию, блок Самвела Карапетяна сделал своим кандидатом в премьеры ... его племянника Нарека Карапетяна. Они прямо говорят, что Нарек - кандидатура временная. План - победить, новый премьер меняет законодательство, и Самвелка спокойно топает на трон, сохранив при этом заветный паспорт с двуглавой птицей.
Нарек Карапетян тем временем сделал заявление о том, что у него нет ни российского, ни какого-то другого гражданства, кроме армянского.
И вроде как план был хорош, НО.
Недавно армянские власти обвинили Нарека Карапетяна в том, что он ... скрыл российское гражданство. Оно, мол, у него действительно есть.
Нарек опроверг. Самвел опроверг. Да что там эти двое - вдруг появился замглавы МИД РФ Галузин, который тоже вдруг заявил, что российского паспорта у Нарека Карапетяна нет.
Но...
Провластные армянские ресурсы опубликовали выписку из российского реестра налогоплательщиков, где указано российское гражданство товарища Нарека Карапетяна.
А это значит, что ни дяде, ни племяшке на выборах теперь точное ничего не светит.
А что светит - так это еще одна уголовка.
