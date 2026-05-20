В Азербайджане стартует выбор вакансий для перевода учителей

В Азербайджане начинается этап выбора вакансий в рамках конкурса по переводу учителей на новое место работы.

Как сообщает Day.Az, об этом заявило Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

Отмечается, что с 21 мая стартует этап выбора вакансий в конкурсе по изменению места работы учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях.

Согласно правилам конкурса, выбор вакансий на первом этапе будет доступен членам семей шехидов.

Участники из числа членов семей шехидов, прошедшие регистрацию и подтвердившие электронную заявку, смогут с 21 мая с 11:00 войти в личные кабинеты и выбрать соответствующие вакантные места. Первый этап выбора вакансий продлится до 22 мая 11:00.

На следующем этапе процесс выбора вакансий будет открыт для других участников конкурса, о чём общественность будет дополнительно проинформирована.