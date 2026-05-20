Колониализм остается источником политического и социального неравенства

Колониализм продолжает оказывать влияние на политическое, социальное и экономическое положение народов даже в современных условиях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специалист по международному праву и бывший сотрудник системы ООН Ричард Байрон-Кокс в ходе международной конференции "Роль молодежи в градостроительстве в процессе деколонизации", проходящей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

"Колониализм никогда не служил интересам колонизированных народов. В нем нет ничего хорошего", - сказал он.

В ходе выступления Байрон-Кокс представил ситуацию острова Бонайре в Карибском регионе, который находится в составе Королевства Нидерландов.

По его словам, вопросы бедности, жилья, образования и политических прав на острове напрямую связаны с колониальным наследием.

"Проблемы жилья, бедности и образования являются лишь следствием более широкой проблемы - самого колониализма", - отметил он.

Байрон-Кокс подчеркнул, что право народов на самоопределение закреплено в международном праве и Уставе ООН.

"Международное право говорит о праве народов на самоопределение, а не только государств", - заявил он.

Он также сообщил, что жители Бонайре дважды проводили референдумы, на которых выражали недовольство существующим политическим статусом острова.

"Бонайре принадлежит жителям Бонайре, а не Нидерландам", - подчеркнул эксперт.

По словам Байрон-Кокса, молодежь должна активнее участвовать в международных дискуссиях по вопросам деколонизации и прав человека.

"Если кто-то готов слушать вас хотя бы три минуты, значит ваш голос имеет значение", - сказал он, обращаясь к молодым участникам форума.

Он также призвал молодежь внимательно изучать вопросы международного права, социальной справедливости и исторического наследия колониализма.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.