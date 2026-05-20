"Реал" выплатил "Бенфике" компенсацию за Моуринью
Мадридский "Реал" выплатил "Бенфике" 3 млн евро за досрочное расторжение контракта тренера Жозе Моуринью с клубом. Это позволяет португальскому специалисту подписать контракт со "сливочными".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщает Sky Sport Italia.
Ранее СМИ сообщали, что "Королевский клуб" заплатит "Бенфике" 6 млн евро за Моуринью.
Португальский тренер возглавляет лиссабонскую команду с сентября 2025 года. Действующее трудовое соглашение Моуринью с "Бенфикой" рассчитано до лета 2027 года. Под его руководством "орлы" провели 45 матчей во всех турнирах, в которых 27 раз победили, 10 раз сыграли вничью и восемь раз потерпели поражение.
