"Реал" выплатил "Бенфике" компенсацию за Моуринью

Мадридский "Реал" выплатил "Бенфике" 3 млн евро за досрочное расторжение контракта тренера Жозе Моуринью с клубом. Это позволяет португальскому специалисту подписать контракт со "сливочными".

Ранее СМИ сообщали, что "Королевский клуб" заплатит "Бенфике" 6 млн евро за Моуринью.

Португальский тренер возглавляет лиссабонскую команду с сентября 2025 года. Действующее трудовое соглашение Моуринью с "Бенфикой" рассчитано до лета 2027 года. Под его руководством "орлы" провели 45 матчей во всех турнирах, в которых 27 раз победили, 10 раз сыграли вничью и восемь раз потерпели поражение.