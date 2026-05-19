Впервые в истории WUF проведен Форум НПО

Впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся "Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений" (WUF13 NGO Forum).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выступившая на мероприятии исполнительный директор UN-Habitat Анаклаудия Россбах заявила о необходимости объединения опыта, взглядов и различных подходов.

По ее словам, важно научиться работать вместе на локальном и городском уровнях.

Россбах также отметила, что Азербайджан проделал важную работу в области градостроительства.

"Мы благодарим Азербайджан за гостеприимство. Это исторический момент и важное событие", - подчеркнула она.

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в своем выступлении подчеркнул, что строительные и восстановительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях, являются великой миссией.

"К сожалению, в XX веке на наших глазах разрушались города, девять наших городов были целенаправленно стерты с лица земли. Агдам, например, называют "Хиросимой Кавказа". Этот город, бывший домом для сотен тысяч людей, был полностью разрушен. Мы сейчас строим на этих территориях новую жизнь для наших граждан. Азербайджан действительно является наиболее подходящим местом для Всемирного форума городов. Мы готовы делиться своим опытом и изучать опыт других", - сказал он.

Директор Офиса ООН по сотрудничеству Юг-Юг Дима Аль-Хатиб отметила, что НПО зачастую играют роль надежного посредника между общинами и институтами.

"Они также выявляют и выносят на повестку дня практические решения, остающиеся без внимания. В рамках сотрудничества с ЮНЕСКО и UN-Habitat мы уделяем особое внимание сохранению наследия, климатическим мерам, городской устойчивости и процессам восстановления. В то же время организуются тренинги по снижению риска бедствий. На сегодняшний день мы провели тренинги, охватившие людей в 168 странах и в тысячах общин", - подчеркнула она.

Бывший секретарь Исполнительного совета UN-Habitat и руководитель Департамента межправительственных связей Кристиан Менса отметил, что Азербайджан превратился в важную платформу сотрудничества. Он заявил, что НПО и институты гражданского общества должны активно участвовать в процессах и быть широко представлены.

Бывший мэр Куала-Лумпура, экс-исполнительный директор UN-Habitat, а ныне советник правительства Малайзии по устойчивой урбанизации Маймуна Мохд Шариф, председатель Наблюдательного совета Агентства господдержки неправительственных организаций Азербайджана Айгюн Алиева, заместитель генерального секретаря Платформы НПО Глобального Юга (GSNP) по региону Латинской Америки Луис Гальегос Чирибога в своих выступлениях также рассказали о направлениях деятельности НПО, их активном участии в процессах и значимости WUF13.

Мероприятие продолжилось панельными дискуссиями.

Отметим, что сегодня третий день WUF13, проходящей в Баку.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.