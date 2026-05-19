https://news.day.az/society/1835736.html В Азербайджане сократилось число разводов В 2025 году в Азербайджане было зарегистрировано 48 тыс. 546 браков и 20 тыс. 675 разводов.
В Азербайджане сократилось число разводов
В 2025 году в Азербайджане было зарегистрировано 48 тыс. 546 браков и 20 тыс. 675 разводов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в "Отчете Государственного комитета Азербайджанской Республики по делам семьи, женщин и детей за 2025 год", который сегодня был вынесен на обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей.
По сравнению с 2024 годом число разводов сократилось. Так, в 2024 году было зарегистрировано 21 тыс. 384 случая расторжения брака.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре