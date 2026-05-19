Как Азербайджан реализует многовекторную геостратегию и почему Армения стала важной для Европы

Автор: Фарид Бахшалиев, заместитель директора АМИ Trend

Мировая политика все больше определяется конкуренцией нескольких крупных держав, а не доминированием одного центра силы. Немногие регионы демонстрируют эту тенденцию так ясно, как Южный Кавказ, где пересекаются интересы США, России, Китая, Европейского союза, Турции и Ирана. Регион, который многие западные политики раньше рассматривали как периферийное постсоветское пространство, приобрел стратегическое значение после войны в Украине, изменившей политические и энергетические приоритеты Европы.

Растущий интерес Европейского союза к Азербайджану и Армении отражает его более широкую геополитическую трансформацию. С 2022 года Брюссель стремится сократить зависимость от российских энергоресурсов и одновременно развивать альтернативные торговые и транспортные маршруты, связывающие Европу с Центральной Азией и Китаем. В этом контексте Азербайджан приобрел значение не только как энергетический коридор, но и как важнейшая территория, соединяющая Азию с Европой через Каспийский регион и Турцию в обход российской территории.

Роль Армении в этой формирующейся стратегии заметно возросла. В последние годы отношения между Ереваном и Москвой ухудшились, особенно после разочарования Армении российскими гарантиями безопасности во время и после конфликта в Карабахе. Ослабление доверия к Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ) открыло возможности для более глубокого европейского вовлечения. Европейский союз ответил расширением дипломатических контактов, финансовой помощи и политического сотрудничества с Арменией, включая размещение гражданской наблюдательной миссии ЕС на армянской границе.

Для Брюсселя Армения - это не просто небольшое государство-партнер, нуждающееся в экономической поддержке. Она также представляет возможность постепенно сократить российское влияние в регионе, исторически находившемся под доминированием Москвы. Однако европейская политика на Южном Кавказе остается ограниченной стратегическими реалиями. Хотя европейские лидеры часто подчеркивают важность демократических реформ и политического сотрудничества с Арменией, они одновременно стараются избегать острых углов с Азербайджаном, такая по их мнению хитроумная комбинация.

Причина очевидна: энергетическая безопасность и транспортная логистика. После сокращения импорта российского газа вслед за войной в Украине, Азербайджан стал одним из все более важных альтернативных поставщиков энергии для Европы. В 2022 году Европейский союз и Азербайджан подписали меморандум о расширении экспорта природного газа через Южный газовый коридор. Одновременно географическое положение Азербайджана повысило его значение в рамках Среднего коридора, который как западные государства, так и Китай рассматривают как все более ценный торговый маршрут между Европой и Азией без зависимости от российских транзитных сетей.

На этом фоне внешняя политика Азербайджана привлекает все больше международного внимания. Президент Ильхам Алиев проводит политику, которую часто называют многовекторной стратегией: поддержание рабочих отношений сразу с несколькими конкурирующими центрами силы без полной зависимости от какого-либо из них. Азербайджан сохраняет стратегическое партнерство с Турцией, продолжает прагматичное взаимодействие с Россией, экспортирует энергоресурсы в Европу и одновременно углубляет экономическое сотрудничество с Китаем.

Эта стратегия балансирования стала особенно заметной после того, как мы восстановили полный контроль над Карабахом в 2023 году. Завершение многолетнего территориального конфликта, существенно укрепило международное положение Баку как влиятельного актора. Теперь Азербайджан не рассматривается через призму нерешенного конфликта, а справедливо воспринимается как независимый региональный экспортёр энергоресурсов и транспортный узел с растущим геополитическим значением.

Подход Европы к Азербайджану отражает более широкое противоречие между политическими "ценностями" и геополитическим прагматизмом. Европейские институты регулярно подчеркивают значение демократии, прав человека и политических реформ в своей внешнеполитической риторике. Однако Европа, так же как и США проявляли политику двойных стандартов - в пору когда надо было говорить об оккупации, особенно правящая элита демократов Америки, мало того что закрывали глаза, так еще и под давлением армянского лобби, всячески потворствовали беспределу дашнаков. Но, пришло время, когда все зависит от азербайджанского энергетического экспорта и стабильности транспортных коридоров, проходящих через Южный Кавказ. В результате Брюссель в целом избегает конфронтационной политики в отношении Баку, несмотря на разногласия по некоторым вопросам.

В более широком смысле, Южный Кавказ становится частью глобального стратегического соперничества между США, Россией и Китаем. Россия стремится сохранить влияние на постсоветском пространстве, несмотря на давление, вызванное войной в Украине. США и Европейский союз, в свою очередь, пытаются ограничить региональное доминирование Москвы, укрепляя альтернативные политические, экономические и логистические партнерства. Интересы Китая прежде всего носят экономический характер: обеспечение стабильных торговых маршрутов к европейским рынкам в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

В этой все более конкурентной среде Азербайджан позиционируется не как участник одного геополитического блока, а как государство, значимость которого определяется способностью одновременно взаимодействовать с несколькими центрами силы. Наша стратегия основана не столько на идеологии, сколько на стратегической гибкости. Избегая зависимости от какой-либо одной державы, Азербайджан стремится максимизировать своё геополитическое влияние и одновременно снизить внешние уязвимости, что ему и удается делать.

Долгосрочная цель Азербайджана заключается в укреплении своей роли в качестве стабильного евразийского транзитного и энергетического узла, связывающего Европу, Центральную Азию и Китай. Официальный Баку расширяет Средний коридор, увеличивает экспорт энергоресурсов и сохраняет рабочие отношения с конкурирующими региональными игроками - Турцией, Россией и Европейским союзом, тем самым усиливая свою стратегическую устойчивость в условиях все более фрагментированного мирового порядка.

Будущее Южного Кавказа, вероятно, будет зависеть от того, смогут ли государства региона продолжать балансировать между внешними давлениями, не превращаясь в арену прямого противостояния крупных держав. И для Азербайджана, и для Армении растущее значение региона создаёт как возможности, так и риски. По мере усиления глобальной конкуренции, Южный Кавказ перестает быть периферийной окраиной. Он всё больше превращается в один из ключевых геополитических узлов, соединяющих Европу, Азию и все постсоветское пространство.