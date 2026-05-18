WUF13 в Баку - это весьма полезный и эффективный опыт для всех.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) председатель Коалиции НПО по социальному развитию Камеруна Мелвин Важири.

Он также отметил, что является директором некоммерческой организации под названием "People Empowering People", действующей в 47 странах Африки, и его впечатления от Всемирного форума городов весьма положительны.

"Созданная в Баку инфраструктура, уровень организации действительно великолепны. Баку - очень красивый город, а люди весьма дружелюбны и гостеприимны. Также мое внимание привлекли реализуемые правительством проекты, архитектурные решения и создаваемые инновационные подходы. Кроме того, очень интересны инновации и инициативы, представленные участниками из других стран. В целом WUF13 - это весьма полезный, эффективный опыт", - отметил Мелвин Важири.