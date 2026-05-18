Стали известны представители Азербайджана в еврокубках-2026/27

Определились все азербайджанские клубы, которые представят страну в еврокубках сезона-2026/27.

Как передает Day.Az со ссылкой на Teleqraf, последнюю путевку завоевал "Нефтчи". Бакинский клуб в решающем матче Премьер-лиги обыграл "Сабах" со счетом 2:1 и обеспечил себе участие в еврокубках.

"Нефтчи" выступит в Лиге конференций УЕФА и начнет турнир с первого квалификационного раунда.

Чемпион Азербайджана "Сабах" стартует в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА. "Карабах" начнет выступление в первом квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА.

Клуб "Туран Товуз", успешно завершивший сезон, сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов стартуют 7 июля. Игры Лиги Европы и Лиги конференций начнутся 9 июля, а первые встречи второго квалификационного раунда Лиги конференций пройдут 23 июля.