Турция завершила строительство 455,000 объектов жилья в зоне землетрясения за два года

Турция завершила строительство 455,000 жилых объектов в пострадавших от землетрясений регионах менее чем за два года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Омер Булут в ходе панельной сессии "Жилье для городского процветания и возможностей для всех" в рамках WUF13.

Булут напомнил, что разрушительные землетрясения 6 февраля 2023 года привели к повреждению почти 500 тысяч жилых объектов в стране.

"Мы смогли завершить строительство 455,000 объектов жилья в зоне бедствия всего за два года и передать их владельцам", - отметил он.

По его словам, новые жилые районы проектировались как устойчивые экосистемы с социальной инфраструктурой, зелеными зонами, энергоэффективными решениями и экологически ориентированным планированием.

Булут подчеркнул, что новые здания соответствуют концепции почти нулевого энергопотребления, что позволяет сократить энергопотребление на 39%, а выбросы парниковых газов - на 38%.

"Мы придаем большое значение использованию солнечной энергии, системам сбора дождевой воды и развитию климатически устойчивой инфраструктуры", - сказал он.

Замминистра отметил, что жилищная политика должна рассматриваться в комплексе с вопросами транспорта, здравоохранения, образования, занятости, инфраструктуры и климатической политики.

Он также призвал активизировать международное сотрудничество в сферах финансирования, зеленых технологий и укрепления местного потенциала для создания более доступных, устойчивых и низкоуглеродных городов.