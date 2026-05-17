WUF13 в Баку отражает сотрудничество государства, местных властей и общества

13-я сессия Всемирного форума по вопросам урбанизации (WUF13) в Баку является примером сотрудничества между правительством, местными органами власти и населением братской Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил посол Алжира в Кении Фарид Дахмане в ходе круглого стола министров в рамках WUF13 в Баку.

По его словам, данное сотрудничество является частью прогрессивного процесса развития, направленного на будущее страны.

"Это широкий подход, направленный на достижение целей устойчивого развития и выходящий за рамки многоаспектной повестки дня. Мы считаем, что этот процесс развития вступает в новую и важную фазу",- отметил Дахмане.

По его словам, правительство Алжира продолжает реализацию первых инициатив по преодолению жилищного кризиса и улучшению условий жизни населения.

"Это осуществляется посредством жилищных программ, охватывающих все слои общества.

Реализуемые в Алжире программы укрепления и реконструкции позволили успешно восстановить уязвимые населенные пункты, а также обеспечить граждан достойным жильем и базовой инфраструктурой. Наряду с этим страна усилила программы местного развития, ускорив реализацию проектов и создание объектов общественных услуг, что способствует расширению устойчивого развития", - добавил он.