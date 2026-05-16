Азербайджан уже стал одной из главных движущих сил ОТГ

Азербайджан уже стал одной из главных движущих сил Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом в беседе с Day.Az сказал турецкий профессор и политолог Мехмет Юдже.

"Неформальный саммит Организации тюркских государств в Туркестане стал крайне значимой встречей как с символической, так и со стратегической точки зрения. То, что саммит прошел в Туркестане - одном из важнейших центров тюркско-исламской цивилизации, - придало ему не только дипломатическое, но также историческое и культурное измерение.

Тот факт, что в центре внимания оказались транспортные коридоры, энергетическая безопасность, цифровая трансформация и региональная взаимосвязанность, показывает, что организация постепенно выходит за рамки исключительно культурного сотрудничества и трансформируется в многопрофильную платформу взаимодействия.

Особенно важно, что по вопросам Среднего коридора, Транскаспийской транспортной сети и цифровой интеграции была продемонстрирована общая политическая воля. Это свидетельствует о стремлении тюркского мира действовать более скоординированно и стратегически в геополитике Евразии. В этом смысле саммит продемонстрировал укрепление институционального потенциала ОТГ и ее способности вырабатывать общее видение", - сказал он.

По его словам, сегодня Организация тюркских государств уже не является структурой, действующей исключительно на основе общей культурной идентичности. Она становится все более заметным и влиятельным актором в таких сферах, как энергетика, логистика, торговля, транспорт, оборонная промышленность и цифровая экономика. Поэтому можно говорить о наличии у организации потенциала стать важным региональным геополитическим центром в долгосрочной перспективе.

"Вместе с тем для реализации такого сценария необходимо углубление экономической интеграции, развитие общих технологических и финансовых механизмов, более тесное соединение транспортной инфраструктуры и усиление координации во внешней политике. Хотя в краткосрочной перспективе говорить о наднациональной модели, подобной Европейскому союзу, пока сложно, появление сильной евразийской платформы сотрудничества вокруг тюркского мира вполне возможно. Особенно с учетом того, что в нынешней международной конъюнктуре, когда глобальные торговые маршруты заново формируются, геостратегическое значение тюркского мира возрастает.

То, что на саммите особое внимание было уделено цифровизации и искусственному интеллекту, заслуживает отдельного внимания. Сегодня конкурентоспособность государств определяется уже не только военным и экономическим потенциалом, но также способностью управлять данными, развивать технологии, обеспечивать кибербезопасность и совершенствовать цифровую инфраструктуру", - сказал политолог.

Юдже отметил, что сотрудничество тюркских государств в этой сфере может привести к созданию общих механизмов кибербезопасности, интеграции дата-центров и облачной инфраструктуры, разработке моделей искусственного интеллекта, работающих на тюркских языках, а также укреплению межуниверситетских технологических сетей.

"Кроме того, согласование подходов в сфере цифровой торговли, электронного правительства и общих технологических стандартов способно серьёзно ускорить экономическую интеграцию тюркского мира. Разработка крупных языковых моделей, адаптированных под тюркские языки, и создание общего цифрового экосистемного пространства представляют стратегическую ценность не только с технологической, но и с культурной точки зрения", - сказал он.

Говоря о роли Азербайджана в ОТГ, политолог подчеркнул, что сегодня страна является одним из самых активных и влиятельных участников Организации тюркских государств. Особенно после Победы в Карабахе Баку стремится реализовывать концепцию тюркского мира и через конкретные проекты в сферах транспорта, энергетики, логистики и цифровой взаимосвязанности.

"Рост регионального влияния Азербайджана под руководством Президента Ильхам Алиев заметно усилил и его позиции внутри ОТГ. Роль страны в проектах Транскаспийского международного транспортного маршрута, Зангезурского коридора, энергетических маршрутов и цифровой инфраструктуры превращает Азербайджан в один из ключевых стратегических узлов тюркского мира.

В этом контексте вполне можно сказать, что Азербайджан уже стал одной из главных движущих сил организации. Тесная стратегическая координация с Турцией также способствует более динамичному развитию этих процессов.

Акцент, сделанный Президентом Ильхамом Алиев на саммите на вопросах искусственного интеллекта, цифрового суверенитета, "Цифрового Шёлкового пути" и Транскаспийской волоконно-оптической линии, отражает весьма стратегический подход. Сегодня коридоры передачи данных и цифровая инфраструктура становятся столь же важными геополитическими факторами, как и энергетические маршруты", - сказал он.

Юдже отметил, что благодаря своему географическому положению Азербайджан обладает потенциалом стать важным цифровым транзитным узлом на маршруте Китай - Центральная Азия - Кавказ - Турция - Европа.

"В особенности при завершении проектов Транскаспийской волоконно-оптической связи и укреплении региональной инфраструктуры данных Баку может выйти на передовые позиции уже не только как энергетический, но и как цифровой хаб. С учетом инвестиций последних лет в технологии, проекты "умных городов" и цифровое государственное управление вероятность того, что Азербайджан станет одним из ведущих цифровых центров тюркского мира, достаточно высока. Однако для устойчивой реализации этой цели потребуется дальнейшее развитие человеческого капитала, инновационного потенциала и регионального технологического партнерства", - добавил политолог.