В Китае впервые клонировали суперудойных молочных коз

В Китае ученые впервые успешно клонировали шесть высокопродуктивных молочных коз, что стало важным прорывом в технологиях разведения животных.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xinhua, проект был реализован исследовательской группой Северо-Западного сельскохозяйственного и лесотехнического университета в провинции Шэньси. Учёным удалось клонировать четырёх самцов и двух самок, полученных от элитных коз породы Саанен, средний годовой надой которых превышает 2800 килограммов молока.

По данным исследователей, донорские животные отличаются повышенным содержанием жира и белка в молоке, устойчивостью к заболеваниям, хорошей адаптацией к окружающей среде и стабильной репродуктивной функцией.

Для клонирования специалисты использовали технологию, сочетающую геномный отбор и клонирование соматических клеток. Это позволило значительно ускорить процесс селекции: если традиционное выведение высокопродуктивных пород занимает от 8 до 10 лет, новая технология существенно сокращает сроки.

Провинция Шэньси считается центром молочного козоводства Китая - здесь сосредоточено около 40% всех молочных коз страны и производится до 80% продукции из козьего молока.