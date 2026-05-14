В Азербайджане женщины вносят важный вклад в восстановительные работы на освобожденных территориях

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла участие во Втором Азиатском женском форуме, проходящем в городе Бухара Республики Узбекистан.

Отмечено, что выступая на церемонии открытия форума, спикер Сахиба Гафарова высоко оценила инициативу Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева об учреждении Азиатского женского форума в качестве постоянной платформы для регионального диалога и сотрудничества, заявив, что тема Форума отражает очень важный принцип. Спикер отметила, что расширение прав и возможностей женщин уже является не просто социальным вопросом. Оно превратилось в стратегический приоритет для устойчивого развития, экономической устойчивости и социальной стабильности.

Председатель Милли Меджлиса заявила, что более широкое участие женщин в политической, экономической и общественной жизни ведет к формированию более сильных институтов, более инклюзивного развития и более крепких обществ. Отметив, что Азиатский регион играет важную роль в современной глобальной системе, спикер Сахиба Гафарова подчеркнула, что население Азии, ее экономический потенциал и разнообразие превращают регион в одну из основных движущих сил глобального развития и международного прогресса. В этой связи председатель парламента отметила важное значение регионального и международного сотрудничества. Она заявила, что обмен опытом, распространение передовых практик и скоординированная политика необходимы для достижения наших общих целей.

В своем выступлении спикер Сахиба Гафарова проинформировала участников мероприятия об активной роли азербайджанских женщин в жизни страны, заявив, что наша страна решительно поддерживает международное сотрудничество, направленное на продвижение роли женщин во всех сферах общественной жизни. По ее словам, обеспечение прав женщин и продвижение гендерного равенства являются одними из важных приоритетов государственной политики в Азербайджане. Азербайджанские женщины активно участвуют в политической, экономической, научной и культурной жизни, а также занимают высокие должности в государственных учреждениях, дипломатии, образовании и государственном управлении. Председатель Милли Меджлиса особо подчеркнула, что широкая общественная и политическая деятельность Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой отражает значительный вклад азербайджанских женщин в развитие нашего общества и страны. Ее деятельность наглядно демонстрирует все возрастающую роль женщин в общественной жизни Азербайджана и служит ярким примером женского лидерства на наивысшем уровне государственного управления.

Коснувшись мер, предпринимаемых в нашей стране в направлении совершенствования законодательства в гендерной сфере, руководитель азербайджанского парламента отметила, что Милли Меджлис также придает большое значение формированию гендерной политики. Она отметила, что после парламентских выборов, проведенных в 2024 году, представительство женщин в Милли Меджлисе еще больше увеличилось, и они сейчас играют активную роль в парламентских комитетах, в том числе на руководящих должностях. Азербайджан создал важную правовую базу для защиты прав женщин и обеспечения равных возможностей на законодательном уровне. Одним из ключевых этапов в этом направлении стало принятие в 2006 году закона "О гендерном равенстве". По словам Сахибы Гафаровой, этот закон создал правовую основу для равных возможностей женщин и мужчин по всей стране. Сегодня в Азербайджане женщины составляют почти половину занятого населения. Их участие в бизнесе, образовании, науке и цифровой экономике неуклонно растет.

В выступлении также сообщалось, что азербайджанские женщины вносят важный вклад в постконфликтное восстановление и реконструкцию на освобожденных территориях, в Карабахе. В соответствии с национальными приоритетами восстановления и программой "Великое возвращение", женщины активно участвуют в процессе социальной, экономической и институциональной реинтеграции на этих территориях, играя важную роль в восстановлении инфраструктуры, поддержке безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев.

Отметив, что женщины вносят вклад в усиление долгосрочного восстановления и социальной сплоченности в таких сферах, как образование, здравоохранение, государственное управление и местное экономическое развитие, спикер Сахиба Гафарова обратила внимание на то, что активное участие женщин в восстановительном процессе в целом отражает подход Азербайджана к постконфликтному развитию. Она также заявила, что человеческий капитал, в том числе роль женщин, считается одним из ключевых факторов для устойчивого восстановления и долгосрочного развития.

На церемонии открытия также выступили руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева, председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзиля Нарбаева, председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гульманова, исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения Диен Кейта, руководитель Отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая и другие, которые отметили важность мероприятия и актуальность обсуждаемых тем, пожелав успехов в работе форума.