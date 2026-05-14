https://news.day.az/sport/1834311.html В Астане стартовал первый командный чемпионат тюркских стран по шахматам В Астане 14 мая стартовал первый командный чемпионат тюркских стран по шахматам среди мужчин, женщин и юниоров до 16 лет. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Kazinform, турнир проходит в Казахском национальном университете спорта с участием сборных Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.
В Астане стартовал первый командный чемпионат тюркских стран по шахматам
В Астане 14 мая стартовал первый командный чемпионат тюркских стран по шахматам среди мужчин, женщин и юниоров до 16 лет.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Kazinform, турнир проходит в Казахском национальном университете спорта с участием сборных Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.
В каждой категории выступают по семь команд - Казахстан как хозяин чемпионата выставил по два состава.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре