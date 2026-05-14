В Астане стартовал первый командный чемпионат тюркских стран по шахматам

В Астане 14 мая стартовал первый командный чемпионат тюркских стран по шахматам среди мужчин, женщин и юниоров до 16 лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Kazinform, турнир проходит в Казахском национальном университете спорта с участием сборных Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

В каждой категории выступают по семь команд - Казахстан как хозяин чемпионата выставил по два состава.