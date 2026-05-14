ОАЭ поддерживают соглашение с Ираном

Объединённые Арабские Эмираты не стремились к нынешнему вооружённому конфликту в Персидском заливе и продолжают поддерживать дипломатическое соглашение с Ираном.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил советник президента ОАЭ по дипломатическим вопросам Анвар Гаргаш.

"Мы не хотели этой войны и искренне старались её предотвратить. Отношения между странами Персидского залива и Ираном не могут строиться на противостоянии и конфликтах в регионе, где народы связаны глубокими историческими корнями", - сказал он.