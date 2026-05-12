В Азербайджане будет реализован новый проект по производству табачной продукции

В промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины" будет реализован новый проект по производству табачной продукции.

Отмечается, что ООО "Baku International Tobacco" получило статус резидента парка, находящегося в управлении Агентства по развитию экономических зон при министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, в рамках проекта на территории промышленного парка планируется организация производства табачных изделий. Инвестиционная стоимость проекта составляет 47 млн манатов. Выпускаемая продукция будет предназначена как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

Подчеркивается, что в промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины" статус резидента предоставлен 20 субъектам предпринимательства, а статус нерезидента - 3 предпринимателям: "В рамках реализуемых проектов предпринимателями уже инвестировано более 48,3 миллиона манатов и создано свыше 130 рабочих мест".