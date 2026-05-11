Microsoft показала новую концепцию интерфейса Xbox

Microsoft раскрыла подробности новой концепции интерфейса Xbox в Windows, который должен объединить пользовательский опыт на консолях, ПК, портативных устройствах и в облачном гейминге.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Verge.

По словам вице-президента Xbox по устройствам следующего поколения Джейсона Рональда, пользователи давно указывали на разрозненность интерфейсов между экосистемами Xbox, Windows и облачными сервисами, из-за чего взаимодействие с платформой ощущалось непоследовательным.

Теперь Microsoft намерена создать единый визуальный стиль Xbox для всех типов устройств: от домашних консолей до облачного стриминга и игровых ПК. При этом компания не планирует полностью идентичный интерфейс: дизайн будет адаптироваться под размер экрана, формат управления и сценарии использования.

Судя по опубликованным изображениям, радикального редизайна пока не произошло. Однако Microsoft постепенно унифицирует ключевые элементы интерфейса. В частности, на главном экране консолей изменилось расположение профиля пользователя и сократилось количество рекламных блоков. Аналогичная схема уже проявляется и на портативных устройствах.

Интерфейс Xbox для Windows также начал сближаться с дизайном Xbox Cloud Gaming. Ранее компания тестировала обновленный облачный интерфейс с более "консольным" оформлением, включающим новые анимации, закругленные элементы и переработанную библиотеку игр. Теперь похожие решения внедряются и в приложение Xbox для ПК.

Такой подход может свидетельствовать о стремлении Microsoft постепенно сократить различия между локальным запуском игр на Windows и облачным стримингом. Дополнительный интерес вызвали и кадры с потенциально новым Xbox Store для ПК, замеченные в материалах для разработчиков. При этом официально изменения магазина компания пока не комментировала.