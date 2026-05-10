Сегодня состоятся матчи пяти топ-лиг Европы
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, центральным событием дня станет "Эль-Класико" в чемпионате Испании, где "Барселона" примет "Реал".
В английской Премьер-лиге запланированы четыре встречи. Основное внимание будет приковано к матчу "Вест Хэм" - "Арсенал". Лондонцы продолжают борьбу за лидерство, тогда как хозяева пытаются выбраться из зоны аутсайдеров.
Представляем список сегодняшних матчей и время:
Англия. Премьер-лига
17:00. "Бернли" - "Астон Вилла"
17:00. "Кристал Пэлас" - "Эвертон"
17:00. "Ноттингем Форест" - "Ньюкасл"
19:30. "Вест Хэм" - "Арсенал"
Испания. Ла Лига
16:00. "Мальорка" - "Вильярреал"
18:15. "Атлетик" Бильбао - "Валенсия"
20:30. "Реал Овьедо" - "Хетафе"
23:00. "Барселона" - "Реал"
Италия. Серия А
14:30. "Верона" - "Комо"
17:00. "Кремонезе" - "Пиза"
17:00. "Фиорентина" - "Дженоа"
20:00. "Парма" - "Рома"
22:45. "Милан" - "Аталанта"
Германия. Бундеслига
17:30. "Гамбург" - "Фрайбург"
19:30. "Кельн" - "Хайденхайм"
21:30. "Майнц" - "Унион" Берлин
Франция. Лига 1
23:00. "Анже" - "Страсбур"
23:00. "Осер" - "Ницца"
23:00. "Гавр" - "Марсель"
23:00. "Мец" - "Лорьян"
23:00. "Монако" - "Лилль"
23:00. ПСЖ - "Брест"
23:00. "Ренн" - "Париж"
23:00. "Тулуза" - "Лион"
