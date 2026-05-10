Сегодня состоятся матчи пяти топ-лиг Европы

Сегодня в ТОП-5 европейских футбольных лиг пройдут несколько матчей.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, центральным событием дня станет "Эль-Класико" в чемпионате Испании, где "Барселона" примет "Реал".

В английской Премьер-лиге запланированы четыре встречи. Основное внимание будет приковано к матчу "Вест Хэм" - "Арсенал". Лондонцы продолжают борьбу за лидерство, тогда как хозяева пытаются выбраться из зоны аутсайдеров.

Представляем список сегодняшних матчей и время:

Англия. Премьер-лига

17:00. "Бернли" - "Астон Вилла"

17:00. "Кристал Пэлас" - "Эвертон"

17:00. "Ноттингем Форест" - "Ньюкасл"

19:30. "Вест Хэм" - "Арсенал"

Испания. Ла Лига

16:00. "Мальорка" - "Вильярреал"

18:15. "Атлетик" Бильбао - "Валенсия"

20:30. "Реал Овьедо" - "Хетафе"

23:00. "Барселона" - "Реал"

Италия. Серия А

14:30. "Верона" - "Комо"

17:00. "Кремонезе" - "Пиза"

17:00. "Фиорентина" - "Дженоа"

20:00. "Парма" - "Рома"

22:45. "Милан" - "Аталанта"

Германия. Бундеслига

17:30. "Гамбург" - "Фрайбург"

19:30. "Кельн" - "Хайденхайм"

21:30. "Майнц" - "Унион" Берлин

Франция. Лига 1

23:00. "Анже" - "Страсбур"

23:00. "Осер" - "Ницца"

23:00. "Гавр" - "Марсель"

23:00. "Мец" - "Лорьян"

23:00. "Монако" - "Лилль"

23:00. ПСЖ - "Брест"

23:00. "Ренн" - "Париж"

23:00. "Тулуза" - "Лион"