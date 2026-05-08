Nintendo объявила о резком подорожании консолей Switch

Nintendo объявила о повышении цен на игровую консоль Nintendo Switch 2 в ряде ключевых регионов. Компания объяснила решение изменением рыночных условий и ростом издержек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В США стоимость устройства увеличится с $449 до $499, а в Европе цена вырастет с €469 до €499. В большинстве регионов изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

На японском рынке новые цены начнут действовать уже в конце мая. Помимо Switch 2, в Японии подорожает и оригинальная Nintendo Switch. Кроме того, компания сообщила о повышении стоимости подписки Nintendo Switch Online, однако пока только для японского рынка.

Решение Nintendo продолжает общий тренд роста цен в игровой индустрии на фоне инфляции, увеличения производственных затрат и колебаний валютных курсов. Ранее аналогичные меры приняла Sony Interactive Entertainment, повысив стоимость PlayStation 5 в ряде стран с апреля 2026 года. При этом подорожали даже восстановленные консоли PlayStation.

Подобная ситуация в истории наблюдается впервые - как правило, консоли со временем, наоборот, дешевели.