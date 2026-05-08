Стала известна стоимость проезда до новой станции "Дярнягюль"

Стоимость проезда по маршрутам Баку-Дярнягюль, Дярнягюль-Баладжары и Дярнягюль-Хырдалан составит 0,60 маната, а по маршруту Дярнягюль-Сумгайыт - 1 манат.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил журналистам начальник департамента пассажирских перевозок "Азербайджанских железных дорог" Азер Фараджов на открытии введеной в эксплуатацию новой станции "Дярнягюль".

По его словам, на территории станции построены два турникетных павильона, включая два зала ожидания, четыре платформы и пешеходный переход. Также проведены работы по благоустройству и озеленению территории.

"Кроме того, в каждом зале предусмотрен специальный широкий турникет для людей с ограниченными возможностями и родителей с детскими колясками. В рамках проекта также созданы парковочные зоны для автомобилей и велосипедов в направлении Сумгайыта", - отметил он.

"Поезда будут следовать от Бакинского железнодорожного вокзала до станции "Дярнягюль" и обратно за 10 минут, между Дярнягюлем и Баладжары - за 8 минут, а между Дярнягюлем и Хырдаланом - за 15 минут", - подчеркнул глава департамента.