В ОАЭ заявили об очередной ракетной угрозе

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) вновь объявлена ракетная и беспилотная угроза.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство обороны страны в социальной сети Х.

"В настоящее время системы ПВО ОАЭ вступили в активное противодействие ракетным и беспилотным угрозам", - говорится в сообщении.

В Министерстве также добавили, что звуки, которые слышат жители и гости в разных районах страны - это результат перехвата баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).