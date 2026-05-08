В ОАЭ заявили об очередной ракетной угрозе

В Министерстве также добавили, что звуки, которые слышат жители и гости в разных районах страны - это результат перехвата баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
